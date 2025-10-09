Formazioni ufficiali Inghilterra Galles: la scelta di Tuchel su Loftus-Cheek

Formazioni ufficiali Inghilterra Galles: Tuchel ha deciso di mandare in panchina il centrocampista del Milan Loftus-Cheek

Il ritorno in campo di Ruben Loftus-Cheek con la maglia della Nazionale inglese deve attendere ancora. Nonostante la convocazione e la fiducia del CT Thomas Tuchel, il centrocampista rossonero non ha trovato spazio nelle due precedenti gare di settembre ed è stato lasciato fuori dagli undici titolari anche nell’amichevole odierna contro il Galles.

La speranza, per il numero 8 del Milan, è che l’andamento del match possa consentirgli di subentrare a gara in corso, in modo da ritrovare il ritmo partita prima del rientro a Milanello. Massimiliano Allegri, che ha lavorato duramente sulla solidità e la continuità della squadra, incrocia le dita per riavere il suo centrocampista in piena forma in vista della ripresa del campionato.

Le Formazioni Ufficiali

Ecco le scelte di Tuchel e Bellamy per il derby britannico:

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Konsa, Stones, Guehi, Spence; Rice, Anderson; Rogers, Saka, Gordon; Watkins. A disp.: Lewis-Skelly, J Henderson, Kane, Eze, Rashford, Burn, D Henderson, Gibbs-White, Loftus-Cheek, Bowen, Trafford, Quansah, O’Reilly. All. Tuchel

GALLES (4-3-3): Darlow; N. Williams, B. Davies, Ampadu, Rodon; Brooks, Wilson, Cullen; Johnson, Moore, Dasilva. A disp.: King, Lawlor, Mepham, Koumas, Colwill, Cabango, James, Harris, Thomas, Davies, Sheehan, Broadhead, Kpakio, Colwill. All. Bellamy