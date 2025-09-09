Nazionali Milan, non solo in Europa: nella notte in campo altri tre giocatori!

Nazionali Milan, non solo francesi, Loftus, Pavlovic e Bartesaghi. Nella notte in campo anche gli americani

La notte tra martedì 9 e mercoledì 10 settembre si accenderà per altri tre talenti del Milan, impegnati con le rispettive nazionali in una serie di sfide che li vedranno protagonisti in diverse parti del mondo. L’attenzione dei tifosi rossoneri si sposterà oltreoceano per seguire le gesta di tre giocatori fondamentali per il Diavolo.

Il primo a scendere in campo sarà Piero Hincapié, il dinamico e talentuoso terzino sinistro ecuadoriano. Con la maglia dell’Ecuador, affronterà la temibile Argentina di Lionel Messi in una partita valevole per le qualificazioni al Mondiale 2026. L’appuntamento è fissato per le ore 1.00 a Guayaquil, in un match che si preannuncia spettacolare e ricco di emozioni. Il giovane difensore, noto per la sua velocità e la sua aggressività, avrà il difficile compito di contenere gli attaccanti argentini, ma la sua tenacia e il suo spirito combattivo lo renderanno un avversario ostico.

Mezz’ora dopo, alle 1:30, i riflettori saranno puntati sugli Stati Uniti, dove Christian Pulisic scenderà in campo contro il Giappone in un’amichevole di lusso. L’attaccante statunitense, soprannominato “Captain America”, noto per la sua rapidità e la sua capacità di dribbling, cercherà di mettere in difficoltà la difesa nipponica. Per Pulisic, l’incontro sarà un’opportunità per affinare la sua intesa con i compagni di nazionale in vista dei prossimi impegni ufficiali.

Infine, alle 3:00 del mattino a Nashville, toccherà a Santi Giménez sfidare la Corea del Sud in un’amichevole che si preannuncia molto intensa. L’attaccante messicano, il cui fiuto del gol e la sua freddezza sotto porta lo rendono un cecchino in area di rigore, cercherà di lasciare il segno. La sua presenza in campo darà lustro alla partita e confermerà il suo status di stella nascente del calcio mondiale. I tifosi rossoneri seguiranno con ansia le prestazioni dei loro beniamini, sperando che possano tornare a Milanello in perfetta forma, pronti per le prossime sfide di campionato.