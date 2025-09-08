Pulisic Milan, la situazione sul contratto dello statunitense! Gli aggiornamenti. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan ha un obiettivo primario al di fuori del campo: blindare Christian Pulisic. Nonostante il suo contratto con i rossoneri scada solo nel 2027, la dirigenza ha già avviato i contatti per un prolungamento e un adeguamento salariale. Il motivo è semplice: l’esterno statunitense, noto per la sua duttilità tattica e la sua eccezionale capacità di dribbling, si è guadagnato sul campo la stima del club e l’affetto dei tifosi. Il suo impatto, sia a livello tecnico che mediatico, è stato infatti clamoroso.

Attualmente, però, la trattativa per il rinnovo vive una fase di stallo. Non c’è alcuna tensione o un problema che possa far pensare a uno strappo imminente, ma al momento non si registrano neanche passi concreti verso la fumata bianca. Il Diavolo ha comunicato chiaramente la sua intenzione di volerlo legare al club per il lungo termine, ma le parti non hanno ancora trovato un’intesa definitiva.

L’attuale accordo di Pulisic prevede un ingaggio di 4 milioni di euro netti a stagione. Grazie ai benefici del Decreto Crescita, l’impatto lordo sul bilancio del Milan è più contenuto e si ferma a 5,24 milioni di euro. Il nuovo contratto, che i rossoneri stanno cercando di proporre, dovrà riflettere il nuovo status del giocatore all’interno della squadra. Il numero 11 del Milan è diventato un perno fondamentale dell’attacco e il suo rendimento costante ha spinto la società a considerarlo un pezzo pregiato su cui costruire il futuro.

L’obiettivo è quello di trovare un punto d’incontro tra le richieste del giocatore e la politica del club. La volontà del Milan di blindare uno dei suoi talenti più brillanti è evidente, e i tifosi del Diavolo sperano che la situazione possa sbloccarsi al più presto per garantire la permanenza di un giocatore che, fin dal suo arrivo, ha saputo conquistare tutti. La trattativa è ferma, ma le basi per un accordo futuro rimangono solide.