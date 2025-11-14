Nazionali Milan, quattro calciatori rossoneri impegnati oggi. Il programma completo della giornata

Connect with us

Milan news 24

Published

45 minuti ago

on

By

Milan

Nazionali Milan, sono quattro i calciatori rossoneri impegnanti oggi con le rispettive selezioni: tutti i dettagli

Sono quattro i giocatori del Milan impegnati oggi, venerdì 14 novembre, con le rispettive Nazionali tra qualificazioni Mondiali, Europee e Elite League.

Il big match serale vede in campo il centrocampista Luka Modrić con la Croazia, impegnato alle 20:45 a Fiume contro le Isole Faroe per le Qualificazioni Mondiali 2026.

Nazionali Milan, gli impegni

Nel pomeriggio e in prima serata, scendono in campo i giovani rossoneri:

  • Davide Bartesaghi (Italia U21) affronta la Polonia alle 16:00.
  • David Odogu (Germania U20) sfida la Romania alle 15:00.
  • Zachary Athekame (Svizzera U21) gioca contro la Francia alle 19:30.
