Nazionali Milan, chi saranno gli ultimi a tornare da Allegri? Tre calciatori impegnati mercoledì

Nazionali Milan – Tre calciatori non torneranno a disposizione di Allegri prima di giovedì 11 settembre

Si conclude finalmente la sosta per le nazionali e, dopo aver tenuto il fiato sospeso per le prestazioni e la salute dei propri campioni, il Milan si prepara a riabbracciare i suoi ultimi “internazionali”. I riflettori sono puntati sul ritorno di Santiago Gimenez, Christian Pulisic e Piero Estupinan, i tre calciatori rossoneri che per ultimi hanno onorato l’impegno con le rispettive selezioni e che ora si uniranno nuovamente al gruppo per rimettersi a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri.

I tre giocatori sono stati impegnati nella notte di mercoledì 10 settembre. Il talentuoso attaccante messicano Santiago Gimenez, noto per la sua agilità e il suo fiuto del gol, ha giocato con il Messico. Allo stesso tempo, l’esterno americano Christian Pulisic, un vero e proprio fulmine sulla fascia e uno dei leader della sua squadra, ha indossato la maglia degli Stati Uniti. Infine, il difensore ecuadoriano Piero Estupinan, un terzino solido e di grande spinta, ha rappresentato il suo Ecuador.

Per il club meneghino, l’attesa per il loro rientro è stata palpabile. Il tecnico Allegri, un vero stratega del calcio che cura ogni dettaglio, ha bisogno di avere l’intera rosa a sua disposizione per preparare al meglio i prossimi impegni di campionato e Champions League. La loro assenza ha costretto il mister a lavorare con un gruppo ridotto, e il loro rientro è un’iniezione di fiducia e qualità.

Secondo le previsioni, Gimenez, Pulisic ed Estupinan torneranno al centro sportivo di Milanello tra giovedì 11 e venerdì 12 settembre. Saranno subito sottoposti ai test medici e alle valutazioni del caso per accertare le loro condizioni fisiche dopo le lunghe trasferte e le partite disputate. Solo dopo aver ricevuto il via libera dello staff medico, potranno tornare ad allenarsi regolarmente con il gruppo.

Il ritorno di questi tre elementi chiave è fondamentale per il Diavolo che, con il calendario che si farà sempre più serrato, avrà bisogno di ogni singola risorsa per affrontare al meglio le prossime sfide. La speranza dei tifosi e del club è che i giocatori siano in perfetta forma per contribuire a raggiungere gli obiettivi stagionali.