Santiago Gimenez Milan, il messicano resta e cerca il riscatto: l’aneddoto sulla società fa felice l’ex Feyenoord

Santiago Gimenez Milan, il centravanti messicano è rimasto in rossonero: l’ex Feyenoord deve ritrovare fiducia ma ha il sostegno della società

Le ultime giornate di mercato sono state un vero e proprio turbine di emozioni per i tifosi del Milan e per il talentuoso attaccante messicano, Santiago Giménez. Dopo una serie di voci e trattative, la fumata bianca non c’è stata: Giménez è rimasto al calciomercato Milan. Un epilogo che ha lasciato un retrogusto agrodolce, alimentato dalle controverse dichiarazioni del nuovo direttore sportivo, Igli Tare, che ha svelato un potenziale scambio con l’attaccante ucraino Dovbyk.

La situazione si è fatta particolarmente delicata in seguito alle parole di Tare, pronunciate poco prima della partita contro il Lecce: “Stiamo provando a scambiare Giménez con Dovbyk”. Una mossa che ha colto di sorpresa molti, incluso il giocatore stesso, e che ha gettato un’ombra di incertezza sul suo futuro. Come riportato dal Corriere della Sera, ora l’obiettivo principale del club è recuperare il giocatore sia psicologicamente che tecnicamente, dimostrando che la fiducia in lui non è mai venuta meno.

Le parole del padre e la verità confusa del mercato

A fare ulteriore chiarezza sulla vicenda sono arrivate le dichiarazioni schiette del padre di Santiago Giménez a ClaroSports. Le sue parole hanno dipinto un quadro di grande confusione e incertezza. “All’inizio abbiamo sentito dire molte cose,” ha raccontato. “Poi abbiamo sentito, venerdì, quando Santiago ha giocato da titolare, le dichiarazioni del direttore sportivo del Milan e abbiamo iniziato a capire cosa stesse realmente succedendo.” Una situazione paradossale: un giocatore in campo da titolare, ma al tempo stesso oggetto di trattative per una cessione.

La verità era confusa e per certi versi assurda. “È molto raro che un direttore sportivo faccia quelle dichiarazioni,” ha sottolineato il padre, rivelando come il Milan avesse la possibilità di fare lo scambio, ma senza mai consultare il giocatore. La conferma di queste trattative tese è arrivata anche dal fatto che, nonostante i rumors e le pressioni, Giménez è rimasto un giocatore del Milan. La situazione è stata risolta solo lunedì mattina, con un incontro cruciale che ha visto la partecipazione delle figure più importanti del club: il presidente (probabilmente l’amministratore delegato Giorgio Furlani), il direttore sportivo Igli Tare e, in un ruolo fondamentale, i consiglieri tra cui la figura di Zlatan Ibrahimović. L’ex campione svedese ha avuto un peso notevole nella decisione di trattenere Giménez.

Il ruolo di Ibrahimović e il futuro sotto Allegri

Il peso di Zlatan Ibrahimović è stato decisivo. La sua presenza e la sua esperienza hanno contribuito a ristabilire un equilibrio e a dare fiducia al giocatore, convincendo la dirigenza, e in particolare Igli Tare, a non cedere alla tentazione dello scambio. Questa decisione congiunta dimostra un forte segnale di fiducia e di investimento a lungo termine sul giovane attaccante.

Ora, con il mercato alle spalle, la palla passa al nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri. Il tecnico dovrà lavorare non solo sul campo, ma anche sulla gestione emotiva di un giocatore che ha vissuto giorni di grande stress e incertezza. Il futuro di Santiago Giménez è ora nelle sue mani e in quelle del suo allenatore, che dovrà integrarlo al meglio nel suo progetto tattico. La speranza dei tifosi rossoneri è che, superato questo momento difficile, il talento di Giménez possa sbocciare definitivamente, diventando un punto di riferimento per l’attacco del Milan.