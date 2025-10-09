Nazionali Milan, Allegri preoccupato: tour de force in arrivo per due titolarissimi del Diavolo. Il programma completo

Nazionali Milan, Pulisic e Santiago Gimenez chiamati ad un vero e proprio tour de force: Allegri ha una speranza in vista della Fiorentina

La sosta per le Nazionali si è trasformata in un vero e proprio “giro del mondo” per i titolari del Milan, Christian Pulisic e Santiago Gimenez. I due attaccanti, fondamentali nel sistema di Massimiliano Allegri, sono chiamati a un tour de force che li porterà a percorrere fino a 35.000 chilometri con le rispettive selezioni.

Come titola Tuttosport, l’impegno è massiccio:

Pulisic (Stati Uniti) affronterà le amichevoli contro Ecuador e Australia .

(Stati Uniti) . Gimenez (Messico) sarà impegnato nelle sfide contro Colombia ed Ecuador.

Il Rischio e La Speranza di Allegri

Questo estenuante viaggio intercontinentale, con i conseguenti sbalzi di fuso orario e l’inevitabile affaticamento, rappresenta un elemento di forte preoccupazione per Allegri. Da Milanello, l’allenatore – che ha lavorato duramente sulla continuità e la concretezza della squadra – spera che non ci siano complicazioni fisiche per nessuno dei due giocatori.

Il rientro dalla sosta sarà immediatamente cruciale per il Milan, che domenica 19 ottobre affronterà la Fiorentina a San Siro. L’incontro è già di per sé delicato e carico di emotività, segnando il primo ritorno da avversario dell’ex tecnico Stefano Pioli. Per mantenere alta la mentalità e non rischiare passi falsi, Allegri ha bisogno che i suoi uomini chiave rientrino in perfette condizioni.