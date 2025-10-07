Nazionali Milan: Pulisic in campo con gli Stati Uniti contro l’Ecuador del compagno rossonero Estupinan

Nazionali Milan: Christian Pulisic convocati dagli Stati Uniti. Prevista anche la sfida col compagno di squadra Estupinan

La seconda pausa per le Nazionali ha svuotato Milanello, con il Milan che si conferma il club di Serie A Enilive ad aver fornito il maggior numero di giocatori alle rispettive selezioni: ben 15 calciatori hanno lasciato la rosa di Massimiliano Allegri.

Tra questi, spicca la partenza di Christian Pulisic, che vola oltreoceano per rispondere alla chiamata degli Stati Uniti. L’attaccante americano è reduce da un ottimo avvio di stagione, e la sua concretezza è stata uno dei pochi punti fermi nell’attacco rossonero (il suo rigore sbagliato contro la Juventus resta l’unico neo).

Le Amichevoli Di Pulisic Con La Nazionale USA

Christian Pulisic sarà impegnato in due amichevoli di lusso con gli Stati Uniti, sfide che gli permetteranno di mantenere alta la condizione atletica in vista della ripresa della Serie A.

Il primo match sarà particolarmente intrigante, in quanto vedrà Pulisic affrontare un suo compagno di squadra, Pervis Estupiñan, terzino dell’Ecuador:

Stati Uniti-Ecuador: sabato 11 ottobre alle 2.30, ad Austin – Amichevole.

alle 2.30, ad Austin – Amichevole. Stati Uniti-Australia: mercoledì 15 ottobre alle 3.00, a Commerce City – Amichevole.

Allegri E Tare Contano Sul Ritorno In Forma

La continuità di Pulisic e il suo impatto “contundente” (come lo ha definito Condò) sono essenziali per il Milan che punta alla vetta. Allegri spera che il break sia produttivo, permettendo al giocatore di rientrare a Milanello senza infortuni e pronto per il mini-ciclo di gare che attende i rossoneri alla ripresa del campionato.