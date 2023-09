Nazionali Inter: quando rientreranno i neroazzurri, incognita Lautaro

Il campionato è fermo per la sosta Nazionali. Alla ripresa l’Inter affronterà il Milan. Ecco quando rientreranno i neroazzurri

come riportato da Calciomercato.com i primi a rientrare saranno Kristjan Asllani (Albania) e gli olandesi Denzel Dumfries e Stefan de Vrij (ultimo impegno domenica). Rientreranno in gruppo lunedì, mentre Lucien Agoumé giocherà con la Francia Under 21 contro la Danimarca. Li seguiranno Benjamin Pavard e Marcus Thuram che, dopo aver ritrovato i rivali milanesi nella Francia, da martedì 12 torneranno a disposizione di Inzaghi. Quella sera la Turchia se la vedrà con il Giappone (Hakan Calhanoglu), la Svizzera con Andorra (Yann Sommer) e l’Austria con la Svezia (Marko Arnautovic). Toccherà anche all’Italia, che sfiderà l’Ucraina a San Siro e questo faciliterà il rientro immediato degli azzurri: Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Matteo Darmian e Davide Frattesi. Gli ultimi a tornare saranno i sudamericani: Lautaro Martinez (Argentina), Alexis Sanchez (Cile) e Juan Cuadrado (Colombia) giocheranno l’ultima partita per le qualificazioni al Mondiale 2026 nella notte italiana tra il 12 e il 13 settembre, Inzaghi conta di riaverli per l’allenamento del 14, a 48 ore dal derby.