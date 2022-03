Nazionale, De Sciglio convocato e non Calabria. Infuria la polemica: «Mancini antimilanista!»

La scelta di Roberto Mancini di convocare in Nazionale De Sciglio e non Calabria ha scatenato polemiche tra i tifosi, non convinti della decisione

Calabria e Romagnoli per me sono giocatori normalissimi, ma convocare gente come Luiz Felipe, Acerbi e De Sciglio al posto loro è scandaloso — ✊ (@diohakane) March 20, 2022

Mancini convoca De Sciglio al posto di Calabria. Due possibili spiegazioni 1) il suo antimilanismo è così forte da arrivare a forme di lucido autolesionismo 2) è veramente convinto che De Sciglio sia più forte di Calabria. Naturalmente la seconda è molto più grave della prima. — Simon Templar ❤🖤 (@MilanFo60352769) March 20, 2022

Mancini cartonato nell’animo pensa di farci un dispetto a non convocare Calabria e romagnoli invece ci fa un piacere..così si riposano — Elio….Skiena Dritta! (@diavolesquee) March 20, 2022