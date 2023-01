Napoli, Spalletti: «Meno cinque dal Milan? Non cambia niente». Così l’allenatore del Napoli sulla lotta scudetto

In conferenza stampa, Luciano Spalletti ha parlato della lotta scudetto e dei cinque punti che distaccano il Napoli dal Milan.

LE PAROLE – «Non so chi contenderà lo scudetto, noi possiamo giocare a calcio meglio di quanto fatto contro l’Inter. Non cambia niente. La squadra deve sapersi difendere dalle voci che girano intorno, questo fa parte della gestione del calcio attuale. Si legge un po’ di tutto, ci sono persone alle quali piace portare il discorso dove fa più comodo. Ci si distacca da ciò che viene detto, dobbiamo essere bravi ad analizzare ciò che è successo dentro la partita e ricomporre le caratteristiche che servono per andare a vincere le partite. Siamo forti, abbiamo calciatori seri. Abbiamo perso ma si ricomincia con fiducia».