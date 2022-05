Napoli, Osimhen: «Scudetto? Siamo più delusi dei tifosi»

L’attaccante del Napoli Osimhen ha parlato della stagione della squadra azzurra a due giornate dalla fine del campionato

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato della stagione della squadra azzurra a due giornate della fine del campionato.

SCUDETTO SFUMATO – «Prima di tutto ci tengo a dire che siamo più delusi dei tifosi. Sapevamo e sappiamo di avere le qualità per vincere lo Scudetto anche se non era il nostro obiettivo. Dovevamo però reagire in maniera migliore a quei risultati inaspettati e positivi che sono arrivati in stagione. Ovviamente però la nostra speranza è ancora vincerlo e ci riproveremo l’anno prossimo».

