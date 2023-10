Napoli Milan: Rudi Garcia perde un big in vista del match? Il comunicato

Il 29 ottobre il Milan affronterà il Napoli in campionato. In vista del match di Serie A Rudi Garcia potrebbe perdere un big

Out per la sfida? Il 29 ottobre il Milan affronterà il Napoli in campionato. In vista del match di Serie A Rudi Garcia potrebbe perdere Osimhen, infortunatosi con la Nigeria. Il comunicato del club azzurro:

Victor Osimhen è stato visitato e sottoposto ad ulteriori accertamenti che hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. L’attaccante del Napoli ha iniziato le terapie all’SSCN Konami Training Center