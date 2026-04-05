Napoli Milan, rossoneri arrivati in Campania. Domani la sfida al Maradona

Napoli Milan, i rossoneri di Massimiliano Allegri sono arrivati da poco in Campania in vista della sfida di domani contro la squadra di Conte

Il Milan è ufficialmente approdato a Napoli. Come testimoniato da Antonio Vitiello, il pullman rossonero ha raggiunto poco fa l’hotel nel capoluogo campano, dove la squadra di Massimiliano Allegri trascorrerà la notte prima del cruciale match di domani sera contro la formazione di Antonio Conte.

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Nonostante il clima di tensione sportiva che circonda questa sfida scudetto, il gruppo è apparso estremamente concentrato e compatto al momento dell’ingresso nella struttura blindata sul lungomare.

Napoli Milan e l’ultima notte: i dubbi di Allegri

Allegri sfrutterà queste ultime ore di ritiro per sciogliere i dubbi definitivi sulla formazione, in particolare il ballottaggio tra Nkunku e lo stesso Leão per affiancare Fullkrug. Con l’assenza confermata di Gabbia, rimasto a Milanello, il tecnico ha portato con sé l’intera rosa a disposizione per fare gruppo in quello che è considerato il “dentro o fuori” della stagione. Domani sera il Maradona sarà una bolgia, ma il Milan è arrivato a Napoli con un unico obiettivo: espugnare il tempio azzurro e continuare a sognare il tricolore.

QUOTE NAPOLI MILAN – Sfida di vertice tra le due inseguitrici dell’Inter, chiamate entrambe alla vittoria per proseguire il sogno rimonta.

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