Napoli Milan, Bordocam rivela la reazione di Allegri al gol di Politano: «Ma come si fa?»

Napoli Milan, nel nuovo episodio di Bordocam è stata rivelata la reazione di Allegri al gol di Politano: ecco come è andata e cosa ha detto il tecnico

Nel nuovo episodio di Bordocam, il format di DAZN a cura di Davide Bernardi, viene svelato un interessante retroscena della sfida tra Napoli e Milan, giocata lo scorso lunedì di Pasquetta. Un episodio che evidenzia le emozioni e le reazioni di Massimiliano Allegri e del suo staff durante il match.

Prima del fischio d’inizio, una delle prime situazioni significative riguarda il vice di Allegri, Landucci, che nel tunnel dello stadio Diego Armando Maradona ha esortato la squadra a mantenere alta la concentrazione: «Stiamo sempre attenti eh, stiamo sempre attenti. Partiamo subito belli svegli eh!». Un incoraggiamento che sottolinea la determinazione di partire con il piede giusto, ma purtroppo per il Milan, la partita prenderà una piega diversa.

Al momento del gol del Napoli, Allegri reagisce con visibile delusione e quasi fastidio. Rivolgendosi a Landucci, il tecnico rossonero non nasconde la sua frustrazione: «Ma come si fa a prendere un gol del genere?». Durante l’esultanza di Matteo Politano e dei suoi compagni, il tecnico rossonero osserva più volte le immagini del gol, prima insieme a Magnanelli e Corradi, poi con Dolcetti, cercando di comprendere dove fosse avvenuto l’errore.

Verso la fine della gara, visibilmente scosso, Allegri si prende qualche minuto per sfogarsi con il suo staff, dichiarando con tono rammaricato: «Io lo sapevo, non bisogna sbagliare la partita!».

Un’ulteriore testimonianza della tensione che ha caratterizzato il finale del match, con il Milan che non è riuscito a reagire come sperato, portando a una sconfitta che lascia ancora una volta qualche rimpianto nella corsa per il titolo.

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