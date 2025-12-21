News
Napoli Milan Primavera 1-1: Lontani non basta, rossoneri raggiunti nel finale. Il resoconto del match
Napoli Milan Primavera 1-1: i rossoneri di Renna, dopo aver dominato per un’ora il match, vengono ripresi all’ultima azione della partita
Beffa di fine anno per il Milan Primavera. Nella trasferta di Cercola contro il Napoli, i rossoneri di Giovanni Renna si vedono sfuggire una vittoria che sembrava ormai acquisita, subendo il pareggio all’ultima azione utile del match.
Napoli Milan Primavera, il racconto della beffa
Il Milan approccia la gara con autorità, dominando il gioco per lunghi tratti e creando numerose palle gol non sfruttate. Al 57°, la pressione rossonera viene premiata: calcio di rigore per il Diavolo, trasformato con freddezza da Simone Lontani, al suo ottavo centro in campionato.
Dopo il vantaggio, il Milan controlla e sfiora il raddoppio, ma non riesce a chiudere la pratica. Proprio allo scadere, nell’ultimo assalto disperato dei padroni di casa, Caucci trova la zampata dell’1-1, punendo un Milan distratto nel finale. È il secondo pareggio consecutivo subito in extremis dai rossoneri.
La classifica a fine 2025
Con questo punto, il Milan sale a 23 punti, rimanendo appaiato al Napoli e fallendo il sorpasso in una zona di classifica estremamente corta .
|Pos
|Squadra
|Punti
|Note
|10
|Sassuolo
|24
|11
|Bologna
|24
|12
|Milan
|23
|🔴⚫
|13
|Napoli
|23