Formazioni ufficiali Napoli Milan Primavera: le scelte di Rocco e Renna

Formazioni ufficiali Napoli Milan Primavera: di seguito le scelte di Rocco e Renna per la sfida in programma oggi alle 15

Il Milan Primavera di mister Giovanni Renna chiude il suo 2025 allo stadio “Giuseppe Piccolo” di Cercola per la 18ª giornata di campionato. I rossoneri affrontano il Napoli in un vero e proprio scontro diretto: i partenopei, guidati da Rocco, inseguono il Diavolo a soli due punti di distanza.

Il Milan arriva alla sfida con il morale alto dopo il successo infrasettimanale per 2-0 contro il Parma, una vittoria fondamentale per ritrovare certezze e solidità difensiva. Per l’ultima gara dell’anno, Renna si affida al collaudato 4-3-3, lanciando dal primo minuto il tridente composto da Di Siena, Lontani e Castiello. A centrocampo le chiavi del gioco sono affidate a Mancioppi, coadiuvato da Pandolfi e Plazzotta. In panchina scalpita anche il giovane Seedorf, pronto a subentrare a gara in corso.

Formazioni ufficiali Napoli Milan Primavera

NAPOLI: Spinelli; Cimmarruta, Gambardella, Garofalo, Smeraldi; Camelio, Caucci, Lo Scalzo; Gorica, Genovese, Olivieri. All.: Rocco.

MILAN (4-3-3): Longoni; Perera, Colombo, Cullotta, Tartaglia; Pandolfi, Mancioppi, Plazzotta; Di Siena, Lontani, Castiello. All.: Renna.