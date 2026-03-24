Napoli Milan, Conte perde il titolarissimo per la sfida del Maradona? Importante aggiornamento

Napoli Milan, Antonio Conte potrebbe perdere Lukaku per la sfida del prossimo 6 aprile al Maradona: il belga lascia il ritiro della Nazionale

Le scorie della sosta per le Nazionali iniziano a farsi sentire e, questa volta, a tremare è il Napoli. Romelu Lukaku ha ufficialmente lasciato il ritiro del Belgio, rinunciando alle amichevoli contro Stati Uniti e Messico per fare immediato ritorno in Italia.

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Il comunicato del club azzurro parla chiaro: l’attaccante classe ’93 deve “ottimizzare la propria condizione fisica”, un segnale inequivocabile di come il giocatore non sia ancora al 100% dopo i problemi muscolari che ne hanno condizionato pesantemente la stagione nel 2026.

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Per Antonio Conte, la gestione del belga diventa il tema centrale in vista del big-match del 6 aprile contro il Milan di Massimiliano Allegri. Con i rossoneri avanti di un solo punto in classifica (63 contro 62), la sfida del “Maradona” è a tutti gli effetti uno spareggio per restare in scia all’Inter capolista.

Se Lukaku non dovesse recuperare la forma migliore durante queste due settimane a Castel Volturno, Conte sarà costretto ad affidarsi nuovamente a Rasmus Højlund, finora preferito al belga per garantire profondità e pressing, ma meno carismatico nei grandi appuntamenti scudetto.