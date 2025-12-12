Napoli Milan, Allegri spera in vista della Supercoppa: tre recuperi nel mirino. Obiettivo Arabia Saudita

Napoli Milan – Massimiliano Allegri spera in vista della Supercoppa Italiana, potrebbero tornare a disposizione tre calciatori

Continua la preoccupazione in casa Milan in vista degli impegni cruciali di fine anno. La sessione di allenamento odierna ha confermato che tre elementi chiave della rosa rossonera hanno dovuto lavorare ancora a parte, proseguendo i rispettivi percorsi di recupero dagli infortuni. Si tratta dell’esterno portoghese Rafael Leao, l’indiscusso talento offensivo del Diavolo, del centravanti messicano Santiago Gimenez, arrivato in estate per rinforzare l’attacco, e del mediano francese Youssouf Fofana, pilastro del centrocampo.

🔴 Leao, Gimenez e Fofana Out contro il Sassuolo

Come ampiamente anticipato, i tre giocatori non saranno a disposizione per la prossima sfida di Serie A. Il Milan-Sassuolo di domenica, in programma a San Siro, vedrà i rossoneri scendere in campo privi di queste importanti pedine. La loro assenza, sebbene prevista, rappresenta un banco di prova per il tecnico e il resto della squadra, chiamati a non perdere punti preziosi in campionato.

La prudenza è d’obbligo, e lo staff medico e tecnico del club meneghino non vuole correre rischi di ricadute che potrebbero compromettere la parte cruciale della stagione. L’obiettivo, infatti, è spostato di pochi giorni.

Supercoppa Italiana: L’Obiettivo è il Napoli di Conte

Tutte le attenzioni, e le speranze di recupero, sono proiettate su giovedì 18 dicembre. In quella data, in Arabia Saudita, si disputerà la Supercoppa Italiana e il Milan affronterà in semifinale il Napoli.

L’allenatore Massimiliano Allegri, il tecnico toscano con una lunga esperienza sulle panchine di Serie A e ora alla guida del Diavolo dopo aver sostituito l’esonerato Stefano Pioli, conta di riavere i tre infortunati a pieno regime per la delicata sfida. Affrontare il Napoli – ora guidato dall’esperto tecnico pugliese Antonio Conte, noto per la sua maniacale preparazione tattica – senza il contributo di Leao, Gimenez e Fofana rappresenterebbe un ostacolo quasi insormontabile.

Il tempo stringe, e i giorni a disposizione sono pochi. Le prossime ore saranno decisive per capire se il talentuoso portoghese, il bomber messicano e il dinamico centrocampista francese potranno volare in Arabia e mettersi a disposizione di Allegri per tentare l’assalto al primo trofeo stagionale. Il Milan si prepara a una settimana di fuoco, tra l’impegno casalingo e la trasferta mediorientale che vale la finale.