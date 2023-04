Napoli Milan: De Laurentiis non sarà al Maradona. Ecco i dettagli e il motivo dell’assenza del numero uno azzurro

Secondo quanto riportato dal Il Mattino, domani sera sugli spalti del Maradona, per assistere alla sfida tra Napoli e Milan, non ci sarà Aurelio De Laurentiis.

Il numero uno azzurro non sarà in tribuna perché partirà per Los Angeles e resterà per altri impegni in America fino a fine mese