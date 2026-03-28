Napoli Milan, chi gioca in attacco? Allegri ha l’imbarazzo della scelta, loro due i favoriti

Napoli Milan, Massimiliano Allegri deve sciogliere le riserve per quanto riguarda la coppia d’attacco al Maradona: le ultime

Mentre l’Italia di Gattuso si gioca il destino Mondiale, a Milanello Massimiliano Allegri prepara il colpo del k.o. per il big match di Pasquetta contro il Napoli. La notizia che fa sorridere il tecnico livornese è storica per questa stagione: per la prima volta, il Milan avrà l’intero reparto offensivo al completo. Con il rientro dei lungodegenti e i nuovi innesti, Allegri potrà finalmente pescare dal mazzo i suoi assi: Leao, Gimenez, Pulisic, Nkunku e Fullkrug sono tutti pronti a rispondere presente alla ripresa degli allenamenti di mercoledì.

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Una sovrabbondanza che apre ballottaggi inediti per il tandem d’attacco nel 3-5-2 (o nel possibile 4-3-3) che dovrà sfidare gli uomini di Conte al Maradona.

Napoli Milan, Leao stringe i denti: il piano per il Maradona

Il punto focale resta Rafael Leao. Il numero 10, tormentato da pubalgia e fastidi all’adduttore, ha sfruttato la sosta per un programma di recupero personalizzato in Portogallo. Il club lo attende a Milanello mercoledì: se i test daranno semaforo verde, la maglia da titolare sarà sua, con l’obiettivo di blindare un futuro che parla di rinnovo oltre il 2028.

Accanto a lui, l’unica certezza granitica è Christian Pulisic. L’americano, pur reduce da un digiuno di gol che dura da fine dicembre, resta l’equilibratore tattico imprescindibile per Allegri.

Sullo sfondo scalpita Santiago Gimenez: “El Bebote” ha mostrato ottimi segnali nel test contro il Milan Futuro e, pur non avendo ancora i 90 minuti, punta a essere l’arma spaccapartita a gara in corso. Più indietro nelle gerarchie Nkunku e Fullkrug, i cui destini sembrano lontano da Milano nel mercato 2026, ma che restano risorse fondamentali per cambiare l’inerzia del match in Campania