Napoli Milan 0-1: Giroud si riscatta e porta avanti i rossoneri. Ecco il racconto del vantaggio rossonero

Olivier Giroud si riscatta dopo l’errore dal dischetto e al 43′ minuto porta avanti i rossoneri. Ecco il gol:

🚨🚨 | GOAL: GIROUD MAKES IT 2-0 ON AGGREGATE! Napoli 0-1 AC Milan (0-2)



pic.twitter.com/oGIZAMH48r — CentreGoals. (@centregoals) April 18, 2023

Ndombele perde palla, Leao riparte in contropiede. Si fa tutto il campo, salta tutti, poi in area appoggia per Giroud: a porta vuota il francese non sbaglia.