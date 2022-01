Mario Rui: «Milan Juve? Pensiamo a noi»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Mario Rui, terzino del Napoli, ha parlato prima del calcio d’inizio della gara contro la Salernitana: le dichiarazioni

Ai microfoni di DAZN, Mario Rui ha parlato prima di Napoli-Salernitana.

DICHIARAZIONI – «Le insidie sono che affrontiamo una squadra forte. Sono in difficoltà, ma anche noi abbiamo passato questa situazione. Non è facile giocare in questo contesto, ma le squadre possono trovare una forza ancora più grande. Troveremo una Salernitana agguerrita. Milan-Juve? Prima dobbiamo pensare a noi».