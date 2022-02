Napoli Inter: addio spauracchio Coppa d’Africa, Spalletti ora o mai più

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il sabato della Serie A vivrà sulla sfida di cartello Napoli Inter che potrebbe riportare i partenopei in vetta alla classifica e mettere nei guai i nerazzurri

(di Sandro Dall’Agnol) – Che pomeriggio ci attende al Maradona, Napoli Inter promette scintille, spettacolo e forse addirittura un ribaltone nelle gerarchie sin qui lasciate sul cammino dalla Serie A. Perché l’inciampo della capolista nel derby della Madonnina ha aperto scenari poco credibili fino a una decina di giorni fa.

In questo senso è una partita da grande occasione per gli azzurri. Anche perché Luciano Spalletti ha scongiurato lo spauracchio del mese di gennaio che forse esagerate preoccupazioni aveva provocato. I partenopei hanno fatto incetta di punti in questo inizio di 2022 e ora ritroveranno pure due colonne come Anguissa e Koulibaly, chissà già anche dal primo minuto. E senza considerare come Osimhen si sia ripreso più che bene dal drammatico incidente risalente proprio al match d’andata.

