Napoli, allarme Kvaratskhelia: a rischio per la Salernitana

Khvicha Kvaratskhelia potrebbe saltare il derby contro la Salernitana per la febbre. Le condizioni del georgiano

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Mattino, Khvicha Kvaratskhelia resta in dubbio per Salernitana-Napoli di sabato prossimo. Il georgiano, che ha già saltato la sfida di Coppa Italia contro la Cremonese per la febbre, non si è ancora ripreso.

Ieri ha lavorato in palestra perché ancora debilitato e se non recupererà in tempo, al suo posto giocherà Elmas. In dubbio anche Stanislav Lobotka.