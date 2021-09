Mutti convinto: «Milan giovane e fresco. Ora voglio vedere un giocatore»

Bortolo Mutti ha parlato del Milan di Stefano Pioli. Ecco le sue parole dopo le tre vittorie in campionato dei rossoneri

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Bortolo Mutti ha commentato l’inizio di stagione del Milan, soffermandosi sulla lotta Scudetto e l’arrivo di Junior Messias.

MESSIAS – «Spesso si è prevenuti. Messias ha meritato questa attenzione sul campo, nessuna gliel’ha regalata. È un ragazzo che si è ritagliato uno spazio incredibile, l’anno scorso ha fatto numeri importanti in Serie A. Il Milan ha valutato le sue doti tecniche, è un giocatore che a me piace e non vedo l’ora di vederlo in un club importante».

TRE CAPOLISTE – «Vedo bene il Milan e un gradino sotto la Roma, che è una squadra cresciuta tecnicamente, con un allenatore carismatico che può veramente portare grandi motivazioni nel gruppo e nella città. Il Napoli ha valori tecnici importanti che Spalletti sta utilizzando, gestendo un ambiente più sereno: potrebbe fare un risultato importante. Ed è importante anche il recupero di Ibra, in un Milan che è una squadra giovane, fresca».