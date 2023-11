Mutti sulla lotta scudetto: «Juve da seconda fascia, ecco chi vedo davanti». Ecco le parole dell’allenatore

L’allenatore Bortolo Mutti ha analizzato ai microfoni di Juventusnews24 l’attuale situazione sulla lotta scudetto senza citare il Milan tra le possibili squadre candidate.

PAROLE – «Poi il campionato è ancora in una fase dove tutto si può capovolgere. Vedi il Napoli che è molto in ritardo, oltre ad altre squadre come le romane che non hanno espresso tutto il loro potenziale. Ma è chiaro che la Juve può rientrare nelle quattro. Davanti vedo l’Inter che a livello di organico ha una struttura non equiparabile a quella della Juve, dove nei titolari non vedo tutta questa forza. Però, conoscendo Allegri, sicuramente sa dare grande importanza a tutta la rosa e riuscirà a trovare una soluzione».

LEGGI QUI L’INTERVISTA COMPLETA DI MUTTI