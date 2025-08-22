Musah, favorevole all’addio al Milan: svelato il motivo. L’Atalanta ci prova!

Musah è favorevole a lasciare il Milan in questa sessione estiva di calciomercato, c’è una motivazione!

Il futuro di Yunus Musah è avvolto nel mistero. Il giovane e talentuoso centrocampista americano, approdato a Milanello con grandi aspettative, starebbe valutando seriamente l’ipotesi di lasciare il club rossonero. La notizia, riportata dal Corriere di Bergamo, ha scosso l’ambiente sportivo, sollevando interrogativi sulla sua permanenza.

La ragione principale di questo potenziale addio è il minutaggio. Nonostante le sue indubbie qualità, il centrocampista classe 2002 ha trovato difficoltà a ritagliarsi un posto fisso nell’undici titolare. La mediana del Milan, infatti, è un reparto di altissimo livello e molto affollato, con la presenza di giocatori di esperienza e di grande spessore tecnico. La concorrenza agguerrita ha limitato le sue apparizioni dal primo minuto, spingendo il giocatore a cercare una nuova destinazione in cui poter esprimere appieno il proprio potenziale.

In questo contesto, l’Atalanta si è fatta avanti con decisione. Il club bergamasco, noto per il suo modello di sviluppo e valorizzazione dei giovani talenti, vedrebbe in Musah il profilo ideale per rinforzare il proprio centrocampo. Il tecnico della Dea, Ivan Juric potrebbe essere l’uomo giusto per valorizzare il dinamico centrocampista. L’interesse dei nerazzurri è concreto, ma la trattativa non è semplice.

Secondo le indiscrezioni, il Milan ha fissato il prezzo per il cartellino di Musah a circa 30 milioni di euro. Una cifra importante che riflette l’investimento iniziale fatto dal Diavolo e la fiducia nelle potenzialità del giocatore. L’Atalanta, dal canto suo, starebbe valutando attentamente se affondare il colpo e soddisfare le richieste del club milanese.

L’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, starebbe monitorando la situazione. La sua decisione sarà cruciale per il futuro di Musah. Se il tecnico ex Juventus deciderà di dare il via libera alla cessione, si apriranno le porte per un trasferimento che potrebbe fare la felicità del giocatore e dare all’Atalanta un nuovo innesto di qualità. I tifosi del Diavolo, intanto, restano in attesa di capire se il talentuoso americano farà ancora parte dei piani del club per la prossima stagione.