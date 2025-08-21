Milan Cremonese, Gimenez scalda i giri del motore! Allegri punta su di lui e ha in mente quest’attacco. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan è pronto a fare il suo esordio in Serie A e a scaldare l’atmosfera di San Siro, ma dovrà affrontare la prima sfida della stagione con un’importante assenza nel reparto offensivo. Sabato sera, contro la Cremonese, l’allenatore Massimiliano Allegri dovrà fare a meno del suo talento più scintillante, Rafael Leao. Il portoghese, infatti, è stato costretto a fermarsi a causa di un problema al polpaccio rimediato domenica scorsa durante la partita di Coppa Italia contro il Bari. Nonostante l’infortunio non sia grave, lo staff medico ha preferito non rischiare per l’esordio in campionato, con la speranza di riaverlo a disposizione per la successiva trasferta di Lecce.

La mancanza di Leao apre le porte a una nuova coppia d’attacco, un’opportunità che Allegri ha subito colto per testare le nuove dinamiche del suo reparto offensivo. A prendersi la scena e a guidare l’assalto alla porta della Cremonese saranno Santiago Gimenez e Christian Pulisic, che avranno entrambi una maglia da titolare. Questa inedita partnership in attacco promette di offrire soluzioni tattiche diverse e di mettere in mostra il talento e la determinazione dei due giocatori. Gimenez, da centravanti puro, si assumerà la responsabilità di finalizzare le azioni, mentre Pulisic porterà la sua imprevedibilità e la sua capacità di creare superiorità numerica sulle fasce.

Per il Milan, la sfida contro la Cremonese non sarà solo la prima di campionato, ma anche un banco di prova per l’adattabilità della squadra. L’assenza di un giocatore di peso come Leao costringe Allegri a fare di necessità virtù, e la risposta di Gimenez e Pulisic sarà fondamentale per partire con il piede giusto. Il compito di sbloccare il match e garantire i primi tre punti della stagione ricade sulle loro spalle. Un’occasione d’oro per dimostrare che l’attacco rossonero ha la profondità e la qualità per vincere anche senza la sua stella più luminosa.