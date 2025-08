Musah, il Milan deve cambiare strategia: per agevolare il trasferimento. Il Napoli e le altre pretendenti aspettano

Musah può lasciare il Milan, piace ancora al Napoli di Antonio Conte. Necessario però che il club rossonero cambi alcuni parametri

Il calciomercato continua a tenere banco, e tra i nomi caldi in uscita dal Milan figura ancora quello di Yunus Musah. Il centrocampista statunitense, che piace al Napoli, sta però affrontando un ostacolo significativo: la valutazione che il Diavolo fa del suo cartellino. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Daniele Longo, i circa 30 milioni di euro richiesti dai rossoneri stanno scoraggiando non solo gli azzurri, ma anche le altre pretendenti.

Musah: Talento da Rivalutare per il Milan

Yunus Musah, centrocampista statunitense dotato di notevole dinamismo, fisicità e una buona capacità di recupero palla, è arrivato al Milan con l’obiettivo di rafforzare la mediana. Nonostante le sue qualità atletiche e la sua predisposizione al pressing, il giocatore ha faticato a trovare la continuità necessaria per imporsi stabilmente nelle gerarchie dei lombardi. Questo ha spinto la dirigenza a considerare la sua cessione in questa sessione di mercato, aprendo le porte a possibili acquirenti.

La sua presenza in campo è spesso sinonimo di intensità e corsa, caratteristiche che lo rendono un profilo interessante per molte squadre che cercano di rinforzare il proprio centrocampo con elementi capaci di coprire ampie porzioni di campo e di rompere le linee avversarie.

Napoli Ancora Interessato, Ma il Prezzo è un Muro

Il Napoli, che già in passato aveva mostrato un forte interesse per Musah, continua a monitorare la situazione. Il club partenopeo, sempre alla ricerca di profili giovani e di prospettiva, vedrebbe nell’americano un potenziale innesto per il proprio centrocampo. Tuttavia, l’ostacolo principale all’operazione è la richiesta economica del Milan. I circa 30 milioni di euro chiesti dai rossoneri sono considerati eccessivi dal Napoli e dalle altre squadre interessate.

Questa valutazione elevata sta di fatto rallentando ogni possibile trattativa. In un mercato dove la sostenibilità finanziaria è sempre più prioritaria, le cifre richieste dal Milan per Musah appaiono, al momento, fuori mercato per un giocatore che non ha avuto un rendimento costante e che il club stesso ha deciso di mettere sul mercato.

Il Milan Deve Rivedere le Valutazioni?

Per il Milan, una cessione di Musah permetterebbe di monetizzare un giocatore che non è considerato centrale nel progetto e di liberare spazio e risorse per altri innesti. Tuttavia, per concretizzare la partenza del centrocampista, i sette volte Campione d’Europa dovranno forse rivedere le proprie pretese economiche. Ridurre la valutazione potrebbe sbloccare l’interesse del Napoli e di altre pretendenti, accelerando il processo di cessione e permettendo al Diavolo di operare con maggiore fluidità sul mercato in entrata.

Le prossime settimane saranno cruciali per capire se il Milan abbasserà le sue richieste o se il giocatore rimarrà in rosa a causa della mancanza di offerte congrue. La situazione è fluida, ma il nodo del prezzo rimane l’elemento chiave per il futuro di Yunus Musah.