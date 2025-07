Calciomercato Milan, l’indiscrezione su Javi Guerra lo allontana da Milanello! Riserve quasi sciolte, cosa sta succedendo

Calciomercato Milan, importante indiscrezione dalla Spagna: Javi Guerra sarebbe vicinissimo al rinnovo con il Valencia. Ultime

Le recenti indiscrezioni provenienti dalla Spagna e riportate da Generaldepie indicano un significativo avvicinamento tra il Valencia e il centrocampista Javi Guerra per il rinnovo del contratto. Questa notizia è di particolare interesse per il calciomercato Milan, che aveva individuato Guerra come una valida alternativa nel caso in cui non si fosse concretizzato l’arrivo di Ardon Jashari. Con l’arrivo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri alla guida tecnica, il Milan sta ridefinendo le proprie strategie di mercato, e la situazione di Guerra è sicuramente sotto la lente d’ingrandimento.

Il Valencia e l’entourage di Javi Guerra sono ai dettagli per trovare una formula che soddisfi le richieste del giovane talento. Sembra che il club spagnolo abbia accettato di cercare una soluzione per le modifiche contrattuali richieste dal giocatore, segno della forte volontà di entrambe le parti di proseguire insieme. La trattativa è ormai alle battute finali e l’obiettivo comune è quello di mettere nero su bianco quanto prima. Questo repentino progresso nelle negoziazioni spagnole potrebbe chiudere definitivamente le porte a un possibile trasferimento di Guerra in rossonero, o almeno rendere l’operazione molto più complessa.

Per il Milan di Tare e Allegri, la situazione di Javi Guerra era monitorata attentamente. Il giovane centrocampista spagnolo, classe 2003, ha mostrato un grande potenziale e una maturità tattica notevole per la sua età, attirando l’attenzione di diversi top club europei. La sua capacità di dettare i tempi a centrocampo, unita a una buona visione di gioco e a doti di interdizione, lo rendeva un profilo ideale per il nuovo progetto tecnico del Milan, che punta a rinforzare il proprio reparto mediano con talenti giovani ma già pronti.

La priorità del Milan per il centrocampo sembrava essere Ardon Jashari, un altro profilo interessante e con margini di crescita elevati. Tuttavia, come spesso accade nel calciomercato, le alternative sono fondamentali e Javi Guerra rientrava perfettamente in questa logica. L’accelerazione del Valencia potrebbe quindi costringere il Milan a rivolgere le proprie attenzioni altrove, a meno di un clamoroso ripensamento o di una nuova strategia da parte del club spagnolo.

È evidente che il Valencia considera Javi Guerra un pilastro per il futuro e sta facendo di tutto per blindarlo. La determinazione con cui il club sta gestendo la trattativa dimostra quanto il giocatore sia considerato importante per il progetto tecnico. Per il Milan, questo significa che le opzioni per il centrocampo si restringono, e Igli Tare dovrà lavorare con Massimiliano Allegri per individuare nuovi obiettivi o accelerare le trattative per altri profili che rispondano alle esigenze della squadra.

In conclusione, la notizia riportata da Generaldepie suggerisce che un accordo tra Valencia e Javi Guerra è imminente. Sebbene il Milan avesse mostrato interesse, l’evoluzione di questa trattativa rende improbabile un trasferimento del giovane centrocampista a Milano nel breve termine. Il Diavolo dovrà ora concentrarsi su altre piste per rafforzare la mediana, sotto la guida di Tare e Allegri, per costruire una squadra competitiva e all’altezza delle ambizioni del club.