Musah: «Partita di Genova folle, voglio vincere con il Milan»

Musah si è raccontato in un’ intervista a la Gazzetta dello Sport svelando il pensiero sui primi mesi al Milan:

Le parole di Musah in un’ intervista a la Gazzetta dello Sport sui primi mesi al Milan:

«Sono molto contento. Sono entrato in questo gruppo in punta di piedi, sapendo di dover pazientare per poter avere le mie opportunità, invece è successo tutto più velocemente del previsto e di colpo mi sono trovato ad avere un impatto sulla squadra e anche a partire da titolare. Ho giocato in ruoli diversi e ho subito sentito la fiducia dei compagni e del tecnico, non potevo davvero chiedere di più. Poter dare il proprio contributo e soprattutto vincere al Milan è veramente bello»

RAPPORTO CON PIOLI – «Il Mister mi sta aiutando tantissimo, adattarsi a nuovi ruoli in un sistema diverso non è semplice ma senza dubbio coach Pioli sta avendo un grande impatto sulla mia crescita come giocatore. Sono davvero contento di averlo come allenatore»

OBIETTIVO – «Tutti naturalmente sogniamo di giocare sempre e di segnare tanto, ma io ho cercato solamente di avere pazienza per farmi trovare pronto se fosse arrivata la mia occasione e cosi è stato. Onestamente non pensavo di partire titolare cosi tante volte come è successo fino a questo momento. Adesso voglio solo cercare di lavorare duramente per continuare di questo passo»

GENOA MILAN – «Credo sia stata la partita più folle alla quale io abbia mai preso parte. Vincerla è stato stupendo, soprattutto considerato l’incredibile finale. Quando è arrivato il rosso a Maignan e Giroud è andato in porta, io mi sono messo in barriera e ho pensato che se il Genoa avesse segnato sarebbe stato tremendo dopo l’ottima gara che avevamo giocato. Poi alla fine, invece, Olivier ha anche fatto delle grandi parate ed è arrivata una vittoria bellissima. Momenti come questi ti fanno davvero innamorare del calcio»