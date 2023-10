Musah a Dazn: «Reazione dopo il derby, Kessiè un esempio e sullo scudetto..»

Yunus Musah si è raccontato ai microfoni di Dazn parlando dei suoi primi mesi di esperienza al Milan. Ecco cosa ha detto

«E’ stato bellissimamente fare l’esordio a San Siro, era bellissimo. Non ero mai stato a San Siro quindi mi è piaciuto tanto, specialmente la curva che cantava tutta la partita. A volte non riesci neanche a sentire l’arbitro»

REAZIONE POST DERBY – «Dopo che hai una sconfitta così o puoi piangere o puoi reagire. Noi abbiamo deciso di reagire e l’abbiamo dimostrato nel campo e vogliamo continuare così ovviamente»

DERBY – «Non vogliamo mai perdere così, specialmente nel derby. E’ stato un colpo duro e l’abbiamo usato come motivazione»

KESSIE – «L’ho visto giocare anche quando giocavo qua: faceva molto bene qui in Italia, portava la squadra avanti ed era fondamentale. E’ un esempio per me quello che ha fatto qua al Milan e vorrei fare lo stesso, se non di più, quindi è un buon esempio come centrocampista»

SCUDETTO: «L’obiettivo è quello, vogliamo fare bene. Non abbiamo qualcosa di meno, vincere lo Scudetto sarebbe bellissimo»

RUOLO: «Fare il ruolo della mezzala. Ogni giorno mi aiuta con altri dettagli, ad ogni allenamento mi parla e quindi così mi aiuterà a migliorare. Penso giocando mezzala, che era il ruolo che più mi piace e dove diverto di più»

MUSICA NELLO SPOGLIATOIO «Mettono un po’ di house music che ti carica. Theo è il dj»