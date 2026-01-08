Murillo obiettivo per la difesa, piace molto al DS Tare: nome concreto o semplice idea per il Milan? La notizia

Murillo del Nottingham Forrest è un nome per la difesa del Milan, piace al DS Igli Tare, può essere un obiettivo concreto?

Il mercato dei rossoneri non dorme mai e le ultime indiscrezioni accendono i sogni dei tifosi in vista della prossima sessione di trattative. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Daniele Longo di Calciomercato.com, il nome nuovo sul taccuino della dirigenza meneghina è quello di Murillo, talentuoso difensore brasiliano attualmente in forza al Nottingham Forest.

L’intuizione di Igli Tare per il Diavolo

Il Direttore Sportivo Igli Tare — dirigente di lungo corso noto per la sua straordinaria capacità di scovare talenti internazionali prima della concorrenza — avrebbe individuato nel centrale sudamericano il profilo ideale per rinforzare il reparto arretrato. Murillo, classe 2002, si è distinto in Premier League per una straripante forza fisica unita a una tecnica individuale fuori dal comune per un difensore, doti che gli permettono di impostare il gioco con precisione chirurgica.

Al momento, l’interesse del Diavolo è in una fase embrionale. Nonostante il forte gradimento del DS albanese, non è ancora stata avviata una vera e propria trattativa ufficiale con il club inglese. Si tratta, per ora, di un sondaggio approfondito volto a capire la fattibilità economica di un’operazione che si preannuncia comunque complessa.

La difesa di Allegri: tra presente e futuro

L’eventuale innesto di Murillo andrebbe a potenziare lo scacchiere tattico di Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese, celebre per la sua filosofia basata sulla solidità difensiva e sul pragmatismo tattico, accoglierebbe con favore un elemento capace di garantire velocità nei recuperi e personalità nella gestione del pallone.

La strategia della società di via Aldo Rossi appare chiara: puntare su profili giovani ma già testati in campionati competitivi. Sebbene i milanisti possano già contare su una retroguardia di livello, l’obiettivo è prevenire eventuali partenze o cali fisici, mantenendo alta la competitività in Italia e in Europa.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se il corteggiamento dei rossoneri si trasformerà in un assalto concreto. Murillo resta alla finestra, consapevole che il richiamo di San Siro e di un club glorioso come quello milanese rappresenterebbe il salto definitivo per la sua carriera.

