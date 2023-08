Milan Torino, la moviola dei quotidiani: Mariani distratto. E i due rigori...

La moviola dei quotidiani oggi in edicola boccia la direzione di gara di Mariani nella sfida di ieri sera tra Milan e Torino

I quotidiani oggi in edicola non reputano sufficiente la direzione di gara dell’arbitro Mariani nella sfida di ieri sera tra Milan e Torino, specie per quanto riguarda i due rigori.

Il primo non doveva essere assegnato: Buongiorno ha le mani attaccate a Giroud e non commette nessun gesto non conforme al corpo. Il secondo è netto ma lui non lo ravvisa: salvato in questo caso dal VAR.