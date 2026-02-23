Connect with us

Moviola Milan Parma, insufficienze per Piccinini: polemiche sul gol di Troilo, dubbi su un rigore

Published

2 ore ago

Moviola Milan Parma: La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport giudicano la prestazione dell’arbitro Piccinini

Fanno discutere le decisioni prese da Marco Piccinini e dall’intera squadra arbitrale nel corso di Milan-Parma. Questi i giudizi dei quotidiani sportivi:

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Valuta la prestazione con un 5 in pagella, evidenziando i dubbi legati al gol prima annullato e poi convalidato. L’uscita spericolata di Corvi su Loftus Cheek fa discutere, mentre viene giudicata corretta la scelta sui contatti tra Saelemaekers e Keita. Sulla rete decisiva, l’intervento del Var ha influenzato negativamente l’arbitro: il blocco di Valenti su Mike Maignan viene considerato ostacolo netto, così come il salto di Troilo appoggiato vistosamente su Bartesaghi.

IL CORRIERE DELLO SPORT – Ancora più severo, Piccinini viene giudicato con un 4,5. Parla di una gara rovinata e condizionata da fischi sbagliati che hanno generato solo caos in campo. Sull’uscita del portiere contro il centrocampista inglese, il giornale ritiene ci fosse più rigore che no. Riguardo al gol convalidato, la posizione di Valenti crea chiara ostruzione, ma l’azione più fallosa sembra quella di Troilo che travolge il difensore rossonero ricadendo dal salto.

TUTTOSPORT – Assegna un 5,5, il voto più alto dei tre, concentrando le critiche sulla tecnologia. La coppia Var Campione e Pairetto ha richiamato il direttore per fargli cambiare idea sul gol emiliano. Tuttavia, le controverse dinamiche su Valenti e Troilo vengono etichettate dal quotidiano come situazioni da campo e non come chiari errori da revisione. Resta intatto per loro il forte dubbio sul duro colpo rifilato all’ex giocatore del Chelsea all’interno dell’area.

