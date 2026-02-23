Moviola Milan Parma, Corvi su Loftus e il gol di Troilo: l’analisi degli episodi più discussi a San Siro

Moviola Milan Parma: l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza gli episodi più discussi nel match giocato ieri

Un risultato negativo e un match che si è chiuso non senza polemiche quello andato in scena ieri alle ore 18:00 allo Stadio San Siro tra Milan e Parma.

Al minuto numero 8 c’è Corvi che travolge Loftus-Cheek che uscirà malconcio dal campo e sarà costretto ad operarsi. Qualcuno chiede il calcio di rigore. L’episodio fatale avviene all’80’ quando Troilo segna la rete del vantaggio, prima annullata poi assegnata dopo revisione.

Moviola Milan Parma, l’analisi de La Gazzetta dello Sport

Questa la moviola dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

LA MOVIOLA – «Lascia correre al 7’ (Corvi travolge Loftus), bene al 28’ (Saele giù in area: è nulla), al 3’ st (Troilo da giallo su Leao), al 7’ st (Keita leggero su Leao in area) e al 9’ st (Corvi-palla prima di Leao). Poi, al 35’, Piccinini annulla il gol ma si fa “influenzare” dal Var nel cambiare idea: il “blocco” di Valenti su Maignan è ostruzione ostacolo sulla traiettoria dell’avversario con pallone non a distanza di gioco. Troilo? Salta e s’appoggia su Bartesaghi a due mani: più che dinamica, si aiuta…».

