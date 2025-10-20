Connect with us

Moviola Milan Fiorentina la Gazzetta: «Evidente, ma è lieve». Salvato parzialmente Marinelli

4 secondi ago

Marinelli MG5 7891

Moviola Milan Fiorentina, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport giudica così l’operato di Luca Marinelli

A differenza del Corriere dello Sport che ha bocciato con un sonoro 4,5 la prestazione del direttore di gara Livio Marinelli, La Gazzetta dello Sport invece salva parzialmente il suo operato. La pagella per il fischietto di Tivoli dice 5,5.

Il quotidiano commenta così l’episodio che ha portato al gol del 2-1 del Milan grazie al rigore di Rafael Leao e alle numerose polemiche dei tesserati della Fiorentina (Daniele Pradè e Stefano Pioli su tutti) e non solo.

LA MOVIOLA DE LA GAZZETTA DELLO SPORT – Tutto sul minuto 80 (e 37”): Marinelli pare coperto, Parisi vede la posizione precisa di Gimenez ed è evidente che – per evitare il possesso del milanista – il viola allarga il braccio destro, striscia il volto dell’attaccante con la mano. E agisce con la trattenuta, ma è lieve. Marinelli, che in passato ha mantenuto decisioni da campo, viene richiamato al Var. L’annuncio arriva all’84’20”: rigore e giallo

