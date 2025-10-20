Milan Fiorentina, il rigore che ha deciso il match lascia dubbi? Marelli spiega: «Episodio discutibile, OFR fuori protocollo. C’è un errore tra Torino e San Siro»

Milan Fiorentina, il contatto Parisi-Santiago Gimenez continua a far discutere: Luca Marelli a DAZN prende posizione

L’episodio chiave che ha deciso il big match tra Milan e Fiorentina (terminato 2-1 per i Rossoneri) e che ha permesso alla squadra di Allegri di volare in testa alla classifica, continua a far discutere. Luca Marelli, esperto commentatore arbitrale per DAZN, ha analizzato con attenzione il calcio di rigore assegnato al Milan per il presunto fallo di Parisi su Gimenez, esprimendo un giudizio netto.

Milan Fiorentina, l’analisi di Marelli sul rigore Parisi-Gimenez: On Field Review «Fuori protocollo»

Marelli ha definito l’episodio come «molto particolare e discutibile». L’azione ha visto Parisi toccare il volto di Gimenez, ma l’arbitro in campo non aveva fischiato nulla. Tutto è cambiato dopo un «lunghissimo check del VAR», che ha richiamato il direttore di gara all’On Field Review (OFR). Dopo aver rivisto le immagini «parecchie volte», l’arbitro ha deciso di assegnare il penalty.

L’analisi tecnica di Marelli si concentra sulla leggerezza del contatto: «Il contatto: c’è una mano appoggiata al volto, la trattenuta è veramente leggerissima e la maglia non si allunga, c’è solo una mano appoggiata al collo».

Il punto cruciale sollevato dall’ex arbitro riguarda l’intervento del VAR e il protocollo: «A mio parere questo è un episodio che se viene assegnato in campo, si storce il naso ma lo si accetta perché è una valutazione di campo, mentre l’on field review sarebbe fuori da protocollo».

La contraddizione con Juventus-Inter

Per avvalorare la sua tesi, Marelli ha citato un precedente recente che presenta «molte similitudini»: la rete del 4-3 segnata dalla Juventus contro l’Inter.

«Abbiamo avuto un episodio molto simile non in area di rigore sul gol del 4-3 della Juve contro l’Inter: colpo al volto di Thuram a Bonny ritenuto troppo leggero», ha ricordato Marelli. In quel caso, la rete fu convalidata senza alcun richiamo all’OFR.

La conclusione di Marelli è drastica: «Ci sono molte similitudini. Sono due decisioni completamente opposte: da una parte rete convalidata senza OFR, oggi rigore assegnato con OFR. Perciò o si è sbagliato a Torino o si è sbagliato stasera. A mio parere si è sbagliato questa sera». Il commentatore, in sostanza, ritiene che il VAR non dovesse richiamare l’arbitro per un contatto così lieve.