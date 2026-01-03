News
Moviola Cagliari Milan: Abisso sostanzialmente promosso. L’analisi dei quotidiani
Moviola Cagliari Milan: la direzione di gara di Abisso è stato sostanzialmente promosso dai quotidiani sportivi. Il giudizio
La vittoria di misura del Milan ha lasciato spazio a diverse discussioni arbitrali, in particolare per un tocco di braccio di Samuele Ricci su una rovesciata di Kilicsoy che ha fatto infuriare i tifosi sardi. Ecco il parere dei principali quotidiani sportivi sulla direzione di gara di Rosario Abisso.
Moviola Cagliari Milan, la Gazzetta dello Sport: «Abisso promosso con qualche dubbio»
Il quotidiano milanese analizza una gara corretta ma con alcuni episodi limite:
- Contatti in area: Al 45′, Abisso assegna inizialmente un rigore al Milan per un fallo su Loftus-Cheek, ma la decisione viene annullata per un precedente fuorigioco di Leão.
- Gestione dei falli: Giusta la scelta di lasciar correre su un contatto Luperto-Leão. Qualche perplessità resta per un’ostruzione di Estupiñán su Palestra a palla lontana, non sanzionata.
- Casi limite: Considerata “autogiocata” la palla colpita da Zappa sul proprio braccio al 16′ (tra l’altro fuori area).
Corriere dello Sport: «Arbitraggio coerente, Ricci non punibile»
Per il quotidiano romano, la gestione della gara è stata positiva, supportata dal buon ritmo impresso dalle squadre:
- Il caso Ricci: Al 25′ della ripresa, la rovesciata di Kilicsoy finisce sul braccio del centrocampista rossonero. Per il Corriere non è rigore: Ricci è di spalle e la distanza è troppo ravvicinata per considerare il gesto volontario o punibile.
- Episodio Zappa: Confermata la tesi dell’autogiocata: il difensore sardo rinvia colpendo fortuitamente la propria mano.
- Var protagonista: Corretto l’intervento del fuorigioco semiautomatico che invalida il penalty assegnato a Loftus-Cheek nel finale di primo tempo.