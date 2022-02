ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Mourinho umilia lo spogliatoio della Roma: «Col Milan vi siete ca**ti addosso». Duro attacco del tecnico ai suoi

Retroscena infuocato quello che arriva direttamente dallo spogliatoio di San Siro della Roma, dopo il match di Coppa Italia perso contro l’Inter. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, José Mourinho si sarebbe infuriato con la sua squadra attaccandola in maniera molto pesante.

L’ATTACCO – «Voglio sapere perché, giocando faccia a faccia con l’Inter, nei primi dieci minuti vi siete cagati addosso. E poi voglio sapere perché lo avete fatto anche contro il Milan. Tutti, nessuno escluso. Voglio sapere perché da due anni vi dimostrate piccoli con le grandi. Se siamo piccoli gli arbitri ci trattano da piccoli. Trattano la Roma da piccola. Il difetto più grande di un uomo è la mancanza di palle, di personalità. Avete paura di partite del genere? Allora andate a giocare in Serie C dove non troverete mai squadre con campioni, stadi top, le pressioni del grande calcio. Siete gente senza palle. La cosa peggiore per un uomo».