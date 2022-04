Morte Raiola, il messaggio di cordoglio del Milan – FOTO

La morte di Mino Raiola ha scosso il mondo del calcio. Anche il Milan si è voluto unire ai tanti messaggi di cordoglio con un bel posto sul proprio profilo Twitter:

Our deepest condolences to the Raiola family and all the friends of Mino for their tragic loss.

AC Milan si stringe attorno alla famiglia di Mino Raiola e alle persone a lui care nel giorno della sua scomparsa. pic.twitter.com/f1iteEXxN6

