Morte Galeone, lutto nel mondo del calcio: all’età di 84 anni scompare il mentore di Allegri e Gasperini e profeta del calcio offensivo

Il mondo del calcio italiano piange la scomparsa di Giovanni Galeone, ex calciatore e allenatore, spentosi all’età di 84 anni.

Galeone ha lasciato un segno profondo grazie a una lunga carriera che lo ha visto guidare club di Serie A e B, come Udinese, Pescara e Napoli. Il suo marchio di fabbrica era il «gioco offensivo e innovativo», una visione calcistica che ha contribuito a rinnovare il panorama tattico italiano.

Galeone è universalmente considerato il mentore di una generazione di tecnici di successo, tra cui spiccano Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, Gian Piero Gasperini e Marco Giampaolo. Ritiratosi nel 2013, la sua «eredità importante» continuerà a vivere negli insegnamenti trasmessi ai suoi allievi.