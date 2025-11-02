Connect with us

News

Morte Galeone, lutto nel mondo del calcio: scompare a 84 anni il mentore di Allegri e profeta del calcio offensivo

News

Milan Roma LIVE: Nkunku dal primo minuto in coppia con Leao, dubbio Tomori

News Settore giovanile

Milan Futuro Oltrepò 2-1: vittoria meritata e tre punti per i rossoneri. Chaka Traore entra e spacca la partita, assist per il gol decisivo di Sia

News

Infortunati Milan, diplomazie al lavoro: la mossa di Furlani non passa inosservata e Allegri passa all'incasso

Calciomercato News

Milan Roma e quelle incredibili storie di mercato! Retroscena estivo su Svilar: Tare ci ha provato ma... La ricostruzione

News

Morte Galeone, lutto nel mondo del calcio: scompare a 84 anni il mentore di Allegri e profeta del calcio offensivo

Milan news 24

Published

22 secondi ago

on

By

Galeone

Morte Galeone, lutto nel mondo del calcio: all’età di 84 anni scompare il mentore di Allegri e Gasperini e profeta del calcio offensivo

Il mondo del calcio italiano piange la scomparsa di Giovanni Galeone, ex calciatore e allenatore, spentosi all’età di 84 anni.

Galeone ha lasciato un segno profondo grazie a una lunga carriera che lo ha visto guidare club di Serie A e B, come Udinese, Pescara e Napoli. Il suo marchio di fabbrica era il «gioco offensivo e innovativo», una visione calcistica che ha contribuito a rinnovare il panorama tattico italiano.

Galeone è universalmente considerato il mentore di una generazione di tecnici di successo, tra cui spiccano Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, Gian Piero Gasperini e Marco Giampaolo. Ritiratosi nel 2013, la sua «eredità importante» continuerà a vivere negli insegnamenti trasmessi ai suoi allievi.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.