La favorita alla vittoria dello scudetto secondo Massimo Moratti: «Scudetto? La favorita cambia ogni settimana, ma l’Inter ha ritrovato il passo giusto»

Massimo Moratti ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io Sport sulla questione scudetto. Ecco le parole dell’ex presidente dell’Inter:

«Sarebbe più giusto e interessante far giocare le prime quattro in classifica alle stesso orario e giorno. L’Inter è virtualmente prima. Il campionato ogni domenica mette in pista qualcosa di nuovo per la vittoria dello scudetto, ma stavolta l’Inter sembra aver ritrovato il passo giusto».