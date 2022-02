ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Moratti: «Derby non ha minato certezze Inter. Scudetto non facile… C’è il Napoli». Le parole dell’ex presidente

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato al Corriere dello Sport.

SUL DERBY PERSO DALL’INTER – «Non credo che il Derby abbia minato le certezze dell’Inter. La squadra c’è, è forte, ha bei giocatori e un ottimo allenatore. Inzaghi mi è sembrato molto veloce nell’inserirsi nel mondo nerazzurro ed è stato capace di dare un qualcosa in più a un gruppo che aveva vinto con Conte. Tutti pensavano che quell’Inter fosse arrivata al massimo e invece, senza Lukaku, Hakimi ed Eriksen, sta andando ancora meglio. Merito di Inzaghi che ha capacità notevoli. Ogni tanto può capitare qualche errore come è successo nel derby, ma mi sembra che stia andando molto meglio di quanto si aspettassero in tanti»

SULLA CORSA SCUDETTO – «Non parlo di favorite. Dico che può vincerlo, ma non sarà facile perché il Napoli mi sta impressionando molto. Ha un asse centrale molto forte e mi sembra che abbia superato bene il momento di difficoltà. Sono ottimista e devono esserlo anche gli altri tifosi nerazzurri. Sono convinto che l’Inter farà un bel finale di stagione»