Morata, criptico sull’addio al Milan: «Magari ne parlerò quando smetterò di giocare»

Morata ha rilasciato alcune dichiarazioni piuttosto criptiche sul suo addio al Milan avvenuto lo scorso gennaio

Un passato recente e un presente inaspettato. Questo è il tema della conferenza stampa che ha visto protagonista Álvaro Morata, l’attaccante spagnolo che ora veste la maglia del Como. Di fronte ai giornalisti, il prolifico attaccante ha voluto affrontare un argomento che sembra non volerlo abbandonare: la sua esperienza con il Milan, conclusasi solo pochi mesi fa.

«Non è stata un’annata negativa con il Milan. Vero che è stato negativo il modo in cui sono andato via. Ma a questo non posso rispondere, magari ne parlerò quando smetterò di giocare». Questa affermazione arriva a sorpresa, specialmente in un contesto in cui il suo rendimento è stato spesso oggetto di dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Dopo una stagione caratterizzata da alti e bassi, con un bottino di gol che non ha pienamente soddisfatto le aspettative iniziali, molti avevano considerato la sua permanenza a San Siro come un capitolo da chiudere in fretta.

Le parole di Morata offrono una prospettiva diversa. Il calciatore ha voluto sottolineare che le dinamiche di squadra, il lavoro svolto e il contributo dato non possono essere ridotti solo al numero di reti segnate. Il suo ruolo tattico, spesso impegnato a supportare i compagni e ad aprire spazi, è stato una parte fondamentale del piano di gioco dei rossoneri.

La dichiarazione di Morata mette in luce non solo la sua professionalità, ma anche il suo desiderio di difendere il percorso fatto, nonostante le critiche ricevute. Il suo trasferimento al Como segna l’inizio di una nuova avventura, dove l’attaccante iberico punta a ritrovare la continuità e a dimostrare ancora una volta il suo valore.

Le sue parole fanno eco a un concetto più ampio del calcio moderno: l’importanza del contributo di un giocatore va oltre le semplici statistiche. L’attaccante spagnolo ha ribadito che, nonostante le aspettative non sempre soddisfatte in termini numerici, la sua annata al Milan non è stata da considerarsi un fallimento, ma piuttosto un passo importante nel suo percorso professionale.