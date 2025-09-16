San Siro Milan, annuncio improvviso di Giuseppe Sala: l'ha detto in diretta... Ultimissime

Il futuro di San Siro: Sala e l’ultimatum UEFA

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è intervenuto a RTL 102.5 per fare il punto sulla trattativa che riguarda la vendita dello stadio San Siro e delle aree adiacenti a Milan e Inter. Le sue parole hanno delineato una situazione di urgenza e hanno messo in evidenza un’importante scadenza imposta dalla UEFA per gli Europei di calcio del 2032.

Il sindaco ha dichiarato che se tutto andrà per il verso giusto, la questione sarà affrontata in giunta, un passo fondamentale per dare il via libera all’operazione. Sala ha poi spiegato che il nuovo stadio dovrà essere pronto entro il 2031, un anno prima dell’inizio della competizione continentale. Questa data non è casuale: “La UEFA ci sta dicendo che non considereranno Milano per gli Europei di calcio del 2032 se rimarrà San Siro”, ha detto il sindaco.

Questo rappresenta un vero e proprio ultimatum per la città di Milano. La UEFA, infatti, ritiene che l’attuale struttura non sia più idonea per ospitare un evento di tale portata e chiede un impianto moderno e all’avanguardia. La trattativa tra il Comune e i due club milanesi è quindi accelerata da questa scadenza, che ha posto i protagonisti di fronte a una scelta definitiva: investire nel nuovo stadio o perdere l’opportunità di ospitare gli Europei.

La situazione è complessa e delicata, ma le parole di Sala sembrano aprire uno spiraglio per una soluzione positiva. La vendita dello stadio e delle aree limitrofe permetterebbe a Milan e Inter di investire nel progetto e di dotare la città di un impianto sportivo all’altezza delle aspettative. L’obiettivo comune è quello di trovare una soluzione che soddisfi le esigenze di tutti e che consenta a Milano di continuare a essere un punto di riferimento nel panorama calcistico internazionale.