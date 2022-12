Morabito su Giroud: «E’ l’emblema di come dev’essere un centravanti». Le parole dell’intermediario che lo ha portato al Milan

Vincenzo Morabito ha parlato ai microfoni del Il Giornale di Olivier Giroud. Ecco le parole sull’attaccante del Milan:

«Giroud è l’emblema di come dev’essere un centravanti. Forte di testa e bravo in acrobazia: sa segnare in rovesciata come sul filo del fuorigioco. Mica come quelli che fanno tanti movimenti e dribbling, ma poi sentono poco la porta. Ci sono attaccanti che fanno 30 gol all’anno, ma poi nei big match spariscono. Meglio farne 15, ma tutti decisivi. Tipo Oli che l’anno scorso ha messo la firma sullo scudetto del Milan decidendo gli scontri diretti con Inter e Napoli»