Montolivo, ex Milan e noto opinionista, ha spronato Rafael Leao dopo la doppietta contro la Fiorentina che ha regalato i 3 punti ai rossoneri

Rafael Leão è tornato a essere il protagonista assoluto del Milan, segnando una doppietta decisiva nella vittoria per 2-1 contro la Fiorentina. Nonostante la gioia per il risveglio del portoghese, Riccardo Montolivo, intervenuto in diretta su Sky, ha espresso una critica costruttiva sul suo mindset.

Secondo l’ex centrocampista e doppio ex, Leão è un giocatore di altissimo livello, ma non sfrutta appieno il suo talento: “Leao secondo me si accontenta un po’ di essere questo giocatore qua [attuale]: decisivo, tra i migliori nel nostro campionato, ma secondo me ha il potenziale per essere molto di più“.

Montolivo ha usato Christian Pulisic come metro di paragone per evidenziare la mentalità che manca al portoghese: “Se avesse una mentalità alla Pulisic, un giocatore che fa tutto a grande intensità, potrebbe essere irrefrenabile”.

Il giudizio tecnico resta positivo, ma con riserva: “È fortissimo, decisivo nel nostro campionato, non sempre, soprattutto quando gli spazi sono pochi fa un po’ fatica, ma potrebbe essere molto di più“.