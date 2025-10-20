Connect with us

Montolivo sprona Leao: «Calciatore fortissimo ma gli do un consiglio per il futuro. Sul suo potenziale ho un'idea precisa»

Ricci a Sport Mediaset: «Siamo al Milan, il nostro dovere è vincere le partite. Faccio i complimenti a Leao e ai miei compagni, grande reazione. Sulla mia prestazione...»

Saelemaekers a Milan Tv: «Tre punti molto importanti ma dobbiamo tener presente una cosa molto precisa»

Allegri a Sport Mediaset: «Infortuni? Nessuna emergenza. Leao? Si aiuti da solo. Primo posto, volare basso per un motivo. L'obiettivo è solo uno»

Milan Fiorentina, il rigore che ha deciso il match lascia dubbi? Marelli spiega: «Episodio discutibile, OFR fuori protocollo. C’è un errore tra Torino e San Siro»

Montolivo, ex Milan e noto opinionista, ha spronato Rafael Leao dopo la doppietta contro la Fiorentina che ha regalato i 3 punti ai rossoneri

Rafael Leão è tornato a essere il protagonista assoluto del Milan, segnando una doppietta decisiva nella vittoria per 2-1 contro la Fiorentina. Nonostante la gioia per il risveglio del portoghese, Riccardo Montolivo, intervenuto in diretta su Sky, ha espresso una critica costruttiva sul suo mindset.

Secondo l’ex centrocampista e doppio ex, Leão è un giocatore di altissimo livello, ma non sfrutta appieno il suo talento: “Leao secondo me si accontenta un po’ di essere questo giocatore qua [attuale]: decisivo, tra i migliori nel nostro campionato, ma secondo me ha il potenziale per essere molto di più“.

Montolivo ha usato Christian Pulisic come metro di paragone per evidenziare la mentalità che manca al portoghese: “Se avesse una mentalità alla Pulisic, un giocatore che fa tutto a grande intensità, potrebbe essere irrefrenabile”.

Il giudizio tecnico resta positivo, ma con riserva: “È fortissimo, decisivo nel nostro campionato, non sempre, soprattutto quando gli spazi sono pochi fa un po’ fatica, ma potrebbe essere molto di più“.

