43 secondi ago

montolivo

Montolivo boccia le ambizioni scudetto del Milan: le parole dell’ex capitano non sono passate inosservate. Le ultimissime

Il pareggio per 2-2 del Milan contro il Parma continua a generare analisi e spunti di riflessione tra gli addetti ai lavori. Tra questi, l’ex centrocampista rossonero Riccardo Montolivo ha commentato la situazione della squadra e le prospettive stagionali intervenendo ai microfoni di Sky.

Montolivo ha espresso parole di apprezzamento per la prestazione di Alexis Saelemaekers, uno dei calciatori che, a suo avviso, si è distinto positivamente nel recente periodo. «Saele? È rientrato benissimo al Milan», ha dichiarato l’ex capitano, sottolineando l’importanza tattica dell’esterno belga per la formazione di Massimiliano Allegri. «È un equilibratore, mette spesso una pezza di qua e una di là, ma è anche uno che si propone», ha aggiunto Montolivo, evidenziando la sua capacità di bilanciare le fasi di gioco.

Nonostante le note positive su alcuni singoli, la visione di Montolivo sulla corsa Scudetto rossonera è decisamente pessimistica. L’ex centrocampista non vede il Milan in grado di lottare per il titolo fino alla fine e limita le ambizioni del club. «Per me se lo giocheranno Napoli e Inter», ha sentenziato, individuando nelle due squadre le principali candidate al tricolore.

Per il Milan, le prospettive, secondo Montolivo, sono più realistiche e orientate alla zona Champions League. «Non credo che il Milan possa lottare fino alla fine, si giocherà il quarto posto con Roma e Juventus», ha concluso Montolivo, posizionando i rossoneri in una lotta serrata per l’accesso alla massima competizione europea. Un giudizio che, se confermato, ridimensionerebbe di molto le aspettative di Allegri e Tare per questa stagione.

